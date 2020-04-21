Тюмень, , 08:24 — REGNUM Под Тюменью рано утром 21 апреля автомобиль пьяной автоледи перевернулся на крышу. Авария произошла на 49-м километре Тобольского тракта, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Как пояснила порталу 72.ru руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова, показания алкотестера 31-летней женщины за рулём составили 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне перевернувшейся «Лады Калины» находилось пять человек, один получил лёгкие травмы.

«Люди пояснили, что они отмечали «сабантуй по коронавирусу» и направлялись к себе домой в Тобольск», — отметила Анжела Борисова.

И сообщила, что за минувшие сутки на тюменских дорогах задержаны 22 водителя в состоянии алкогольного опьянения.