Барнаул, , 08:07 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки круг выявленных заражённых коронавирусной инфекцией стал шире сразу на 41 человека. Как сообщает оперативный штаб региона, общее же количество выявленных случаев SARS-CoV-2 составляет уже 127 человек.

Больше всего заразившихся выявлено в Барнауле, остальные 74 являются жителями других территорий края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая 20 марта прибыла домой из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Несмотря на имевшиеся симптомы ОРВИ, у неё не взяли анализ и не поставили на учёт как прибывшую из-за рубежа. Почти неделю муж этой женщины ходил на работу, считая себя здоровым. Впоследствии SARS-CoV-2 выявили в том числе и у контактировавших с семейной парой людей.

Вместе с тем в оперштабе уверяют, что значительное увеличение произошло за счет выявленного заболевания у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска). По состоянию на 21 апреля инфицированными там являются 38 человек, 37 из них — работники рудника.

Всего на лечении в стационарах края находятся 118 пациентов с коронавирусом, девять вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

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