Кигали, , 06:25 — REGNUM Полиция Руанды арестовала 28 человек, создавших бары у себя на дому во время введенного в стране карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов Руанды Джон Боско Кабера в эфире государственного телевидения.

«Полиция в воскресенье задержала 10 женщин и 18 мужчин, организовавших у себя дома быры, что нарушает режим карантина», — заявил он.

В число задержанных входят как организовавшие подпольные бары, так и их посетители, приобретавшие алкоголь. Отмечается, что во время действия режима карантина в Руанде запрещена деятельность заведений общественного питания и баров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля правительство Руанды продлило общенациональный карантин до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Жителям разрешается покидать дома для обращения за медицинской помощью, походами в магазин или банк.

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