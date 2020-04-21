Тюмень, , 05:59 — REGNUM В Тюмени сделка, избившая 83-летнюю инвалида-«колясочницу», сломала потерпевшей ключицу. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, в социальных сетях был опубликовано видео, на котором запечатлено, как женщина кричит на старушку-«колясочницу», а затем избивает её. СУ СКР по Тюменской области выяснило, что нападавшая на беспомощного человека является сиделкой.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вечером 19 апреля сотрудники полиции вызвали бригаду скорой медицинской помощи к пожилой женщине-инвалиду. В областной больнице №2 у пациентки диагностированы ушибы мягких тканей головы и перелом ключицы.

На данный момент пострадавшая направлена на амбулаторное наблюдение, проживает у родственников.

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