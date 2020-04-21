Фукуока, Япония, , 05:19 — REGNUM В городе Фукуока в Японии вооруженный ножом мужчина захватил несколько заложников. Об этом 21 апреля сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошёл в кафе, бывшим сотрудником которого, предположительно, является захвативший заложников мужчина. По информации телеканала, заложники удерживаются в помещении уже почти два часа.

В настоящее время район происшествия оцеплен полицией. О пострадавших и других обстоятельствах произошедшего не сообщается.

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