Южно-Сахалинск, , 03:56 — REGNUM Сотрудники таможенной службы Сахалинской области изъяли 1146 литров алкоголя с рыболовецкой шхуны, прибывшей из Японии в Южно-Курильск, сообщает пресс-служба ведомства.

«1 146 литров алкогольной продукции обнаружили сахалинские таможенники совместно с пограничниками на судне, прибывшем в Южно-Курильск из Японии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на шхуне находились 99 ящиков с контрабандой — виски, водкой, пивом и вином, произведенным на территории Японии. Отмечалось, что груз был спрятан в жилом помещении под палубой.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Приморском крае таможенники изъяли десять тонн незадекларированных автозапчастей, прибывших из Китая. По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

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