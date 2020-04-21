Владивосток, , 03:24 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки огнеборцы потушили 24 гектара леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в региональном минсельхозе, на ликвидации лесных пожаров работали более 20 человек и четыре единицы техники. Начавшийся мокрый снег способствовал тушению огня.

«За минувшие сутки было потушено 15 гектаров леса в Чугуевском муниципальном округе и девять гектаров в Партизанске. Сегодня, 21 апреля, на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено», — отметили в министерстве.

Всего с начала года на землях лесного фонда Приморья было зарегистрировано 93 лесных пожара на общей площади более 4,8 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, прогнозируемый в Приморье циклон, который несёт мокрый снег, позволит быстрее потушить лесные пожары.