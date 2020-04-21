Лондон, , 00:07 — REGNUM Мужчина пробрался в аптеку, украл там 300 таблеток снотворного, съел их и вызвал полицию в Великобритании. Об этом 20 апреля сообщает издание Mail Online.

Происшествие случилось в городе Блэкберн в ночь на 15 апреля. 43-летний мужчина вломился в аптеку, используя в качестве орудия взлома деревянную доску. Проникнув внутрь, он нашёл таблетки снотворного и употребил сразу 300 штук.

После принятия препарата мужчине стало плохо, он не смог выбраться из аптеки и вызвал полицию. Сотрудники полиции задержали нарушителя. Мужчина признался в правонарушении и был осуждён на 26 недель лишения свободы.

Отмечается, что это уже второй налёт британца на аптеку. В 2018 году он был осуждён за такой же незаконный налёт на эту же аптеку и на салон красоты.

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