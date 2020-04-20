Мехико, , 23:52 — REGNUM Раздачу продовольствия малоимущему населению организовали Организованные преступные сообщества (ОПС) в Мексике. Об этом 20 апреля сообщил журналистам в ходе пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Обрадор обратился к преступным организациям и признал, что он видел, как они раздавали еду малоимущему населению в ряде регионов страны. Однако глава Мексики заявил, что этот шаг не помогает. Президент Мексики призвал членов наркокартелей прекратить насилие и подумать о тех страданиях и горе, которые они причиняют своим жертвам и их семьям.

По данным издания El Universal, члены ОПС «Новое поколение Халиско» и «Гольфо» организовали раздачу продуктовых наборов населению на территории мексиканских штатов Гуанахуато, Колима, Мичоакан, Наярит, Сакатекас, Тамаулипас и Халиско.

Отмечается, что в условиях эпидемии коронавирусной инфекции меры, предпринятые правительством Мексики, в том числе введение режима самоизоляции для населения и режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, не смогли затормозить роста преступности в стране. В течение суток 19 апреля в Мексике было зарегистрировано 105 умышленных убийств, что стало самым высоким суточным показателем с начала текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти полицейских, пострадавших в результате столкновения с уличными торговцами в Мексике.

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