Подольск, Московская область, , 23:21 — REGNUM Уголовное дело возбуждено сотрудниками правоохранительных органов в отношении мужчины, пытавшегося погасить пламя Вечного огня в Московской области. Об этом 20 апреля сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.

Инцидент произошёл вечером 20 апреля в городском округе Подольск. Поступила информация от очевидцев о мужчине, который пытался погасить пламя Вечного огня у мемориала на площади Воинской Славы.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого в правонарушении и доставили его в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Задержанный является жителем ближнего зарубежья 2001 года рождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании вандала, испортившего краской памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в посёлке Магдагачи Амурской области.

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