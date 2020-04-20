Йошкар-Ола, , 22:46 — REGNUM В Марий Эл закончено расследование уголовного дела в отношении подростков в возрасте 14 и 17 лет по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Установлено, что в декабре 2019 года трое подростков — два брата в возрасте 14 и 16 лет и их 17-летний приятель ночью напали на мужчину с целью хищения имущества. Старший из братьев дважды выстрелил в голову мужчине из пневматического пистолета. Потерпевший потерял сознание подростки украли у него куртку, мобильный телефон и деньги, общая сумма ущерба оценивается в 9 тыс. рублей.

В ходе расследования были проведены судебно-медицинская, баллистическая и три комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд.

Старшему из братьев удалось скрыться, позднее он был объявлен в розыск и задержан. Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, двоих подростков подозревают в попытке угона автомобиля в Самаре. Сотрудники Росгвардии получили сведения о том, что неизвестные вскрыли автомашину ВАЗ-2104 и пытаются ее угнать. Прибыв на место происшествия стражи порядка задержали двух молодых людей 2003 и 2005 годов рождения. Отмечается, что в это время парни уже сидели в салоне автомобиля.