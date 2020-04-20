Ташкент, , 21:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Специальной республиканской комиссии поэтапно смягчить карантинные ограничения в областях, районах и городах, в которых не были выявлены случаи коронавируса или эпидемиологическая обстановка улучшилась, сообщает пресс-служба президента Узбекистана по итогам видеоселекторного совещания.

Подчеркивалось, что на объектах, восстановивших деятельность, работа будет организована со строгим соблюдением санитарно-гигиенических правил.

Отмечалось, что одним из драйверов обеспечения занятости населения и экономической стабильности является строительная сфера.

«Она обеспечивает работой 1 миллион 325 тысяч человек и поддерживает занятость в других отраслях промышленности. В связи с этим, а также в целях недопущения снижения объемов строительства в период карантина в отрасль направлено дополнительно 3,6 триллиона сумов (один доллар-10,125 тысяч сумов)», сообщает пресс-служба.

Во врея совещания отмечалось, что в первом квартале текущего года объем строительных работ вырос на 6,5 процента, но это на 4 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Будет разрешено продолжить все виды строительных работ при условии полного соблюдения правил карантина. Министерству внутренних дел поручено создать условия для передвижения транспорта отраслевых предприятий и производителей стройматериалов», говорится в сообщении.