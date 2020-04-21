Стокгольм, , 08:36 — REGNUM За последние 24 часа, согласно статистике Агентства общественного здравоохранения Швеции, в стране были зарегистрированы еще 40 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего, по данным властей, погибли 1 580 человек. Об этом 20 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

В свою очередь, Андерс Тегнелл, государственный эпидемиолог Швеции из Агентства общественного здравоохранения заявил, что Швеция продолжает следовать той же тенденции. Кривая, показывающая количество умерших, очень плоская, и среднее число смертей в день уже составляет чуть менее 60 человек.

Таким образом, Тегнелл дал понять, что по состоянию на 20 апреля можно наблюдать все признаки нахождения на плато, после которого количество новых смертей начнет постепенно падать, а эпидемиологическая ситуация в Швеции — улучшаться.

В то же время, Тегнелл отчетливо дал понять важность того, чтобы шведы помнили, что развитие кривой зависит от того, насколько четко они соблюдают правила и остаются дома во время эпидемии. Также сообщалось, что в общей сложности на 20 апреля в Швеции коронавирус был обнаружен у 14 777 человек.