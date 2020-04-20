Москва, , 18:17 — REGNUM Уровень радиации на территории России, примыкающей к зоне лесных пожаров у Чернобыльской АЭС, не превышен, сообщает 20 апреля официальный сайт Роспотребнадзора.

«В связи с пожарами в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором продолжается мониторинг радиационной обстановки в приграничных территориях. По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной», — указано в сообщении ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают отслеживать уровень радиации в этих районах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с 4 апреля не удаётся потушить лесные пожары на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Несколько раз госслужба Украины по ЧС сообщала о ликвидации огня, однако потом поступала информация о новых лесных пожарах в этой зоне. Направление ветра таково, что дым от пожаров гонит на Киев и другие крупные города. Местные власти рекомендуют жителям не открывать окна и пореже выходить из жилищ.

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