Махачкала, , 18:13 — REGNUM Два землетрясения зафиксировали сейсмологи в Дагестане в течение часа. Магнитуда подземных толчков составила 3,6 и 3,2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе МЧС России по республике.

Первое землетрясение глубиной 10 км и магнитудой 3,6 произошло в 15:53 недалеко от Бежтинского участка (муниципалитет в составе Цунтинского района Дагестана). Спустя почти час, в 16:52, было зафиксировано второе сейсмособытие на расстоянии в километре от предыдущего: глубина 5 км, магнитуда 3,2.

Сообщения о пострадавших и повреждениях в региональное МЧС не поступали. Информация уточняется.