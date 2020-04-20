Черкесск, , 18:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии убиты три человека — женщина и двое детей. Инцидент произошел 20 апреля в городе Черкесске. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону. Подозреваемый задержан.

Из подробностей преступления известно пока, что три человека без признаков жизни были найдены утром в одном из домов столицы Карачаево-Черкесии. На теле 65-летней женщины и двоих детей обнаружены множественные колото-резанные раны.

Проживавший в этой же квартире 64-летний мужчина доставлен в медицинское учреждение в бессознательном состоянии. Он является подозреваемым в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии».

С места преступления изъято предполагаемое орудие убийства, назначены экспертизы. Следственные действия в отношении подозреваемого будут проводиться с учетом состояния его здоровья, отметили в СКР.