Минск, , 17:13 — REGNUM Министерство здравоохранения Белоруссии опубликовало официальные данные по распространению коронавирусной инфекции сразу за несколько дней и даже по областям. По состоянию на 20 апреля выздоровели и выписаны 514 пациентов с ранее поставленным диагнозом COVID-19, умер 51 пациент и 92 остаются под наблюдением.

«На утро субботы (18 апреля) было зарегистрировано 518 новых случаев, на утро воскресенья (19 апреля) — 510, за последние сутки — 457. Всего, по данным на понедельник (20 апреля), зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023», — проинформировали белорусское министерство.

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Минздрав сообщил также, что с начала февраля в Белоруссии проведено 102,556 тыс тестов на коронавирусную инфекцию. Специалисты лабораторий в государственных и частных медицинских центрах проводят проверку тестов на COVID-19 в круглосуточном режиме.

«На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене», — сообщили в министерстве.

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