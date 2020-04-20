Чехов, Московская область, 20 апреля 2020, 16:51 — REGNUM В подмосковном Чехове пресекли деятельность подпольной лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
В результате спецоперации задержали 62-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном культивировании запрещённых растений. Как заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, в ходе обыска полицейские изъяли более ста кустов растений с корневой системой.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, веществ или их аналогов»). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.