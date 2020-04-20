Чехов, Московская область, , 16:51 — REGNUM В подмосковном Чехове пресекли деятельность подпольной лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В результате спецоперации задержали 62-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном культивировании запрещённых растений. Как заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, в ходе обыска полицейские изъяли более ста кустов растений с корневой системой.

«Изъяты предметы и вещества, используемые для культивирования наркосодержащих растений, 118 кустов растений с корневой системой, вещество растительного происхождения, которое согласно химическому исследованию является наркотическим средством — канабисом (марихуаной) массой около 2,3 килограммов», — заявила Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, веществ или их аналогов»). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.