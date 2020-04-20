Екатеринбург, , 16:26 — REGNUM В Екатеринбурге трое местных жителей оштрафованы за нарушение указа губернатора о профилактике коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Все привлечённые к административной ответственности должны заплатить по решению судов штраф в размере трёх тысяч рублей.

Так один мужчина был остановлен патрулём на улице Бебеля (Верх-Исетский район) в компании знакомых, которые распивали спиртное на улице. Сам мужчина не пил и пояснил, что возвращался с работы домой.

«Протоколы в отношении остальных участников группы будут рассмотрены позже», — уточнили в суде.

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Ещё двое мужчин были задержаны в Кировском районе. Один отправлялся на свидание с девушкой, второй распивал спиртное на улице Проезжей.

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