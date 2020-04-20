Москва, , 16:17 — REGNUM Хамовнический суд Москвы 20 апреля изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест экс-начальнику отдела организации госзакупок ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексея Добровольского, обвиняемого в получении взятки в размере 1,1 млн рублей, сообщил 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Добровольский был арестован 24 января 2019 года. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии обвинения, подсудимый получил взятку в размере 1,1 млн рублей за нерасторжение договора с ООО «Монтажстрой» о техническом обслуживании зданий и помещений на объектах МИД РФ.