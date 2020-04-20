20 апреля 2020, 15:46 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Старомихайловка повреждения получили два дома, сообщили 20 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В сообщении говорится, что украинские силовики обстреляли Старомихайловку из автоматической пушки БМП, повредив кровлю и фасады двух домов.
Также минному обстрелу подверглись окраины Горловки.
В результате обстрелов никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 единиц боеприпасов.
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