, 15:46 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Старомихайловка повреждения получили два дома, сообщили 20 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В сообщении говорится, что украинские силовики обстреляли Старомихайловку из автоматической пушки БМП, повредив кровлю и фасады двух домов.

Также минному обстрелу подверглись окраины Горловки.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины от населённого пункта Шумы в направлении Горловки (посёлок шахты 6/7). Выпущено 12 мин калибром 82 мм», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 единиц боеприпасов.

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