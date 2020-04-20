Черкассы, Украина, , 15:38 — REGNUM В Черкасской области Украины был задержан подозреваемый в телефонном терроризме, сообщила 20 апреля пресс-служба Национальной полиции области.

«На Пасху в Городищенское отделение полиции позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что заминированы банкоматы и торговые центры. Чтобы взрывов не произошло — требовал денежные средства в размере $1 млн», — сказано в сообщении.

Взрывотехники и кинологи обследовали указанные объекты, в то время как полиция устанавливала личность злоумышленника. Задержанному подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что к ложному минированию Александровской больницы Киева может быть причастен помощник одного из депутатов Верховной рады.

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