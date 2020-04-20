Черкассы, Украина, 20 апреля 2020, 15:38 — REGNUM В Черкасской области Украины был задержан подозреваемый в телефонном терроризме, сообщила 20 апреля пресс-служба Национальной полиции области.
Взрывотехники и кинологи обследовали указанные объекты, в то время как полиция устанавливала личность злоумышленника. Задержанному подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что к ложному минированию Александровской больницы Киева может быть причастен помощник одного из депутатов Верховной рады.
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