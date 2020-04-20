Минск, , 15:07 — REGNUM Министерство здравоохранения Белоруссии по состоянию на 15.00 понедельника 20 апреля не располагает данными по распространению коронавируса в республике. Последнее сообщение датировано 19 апреля с данными о ситуации накануне.

Всемирная организация здравоохранения использует данные официальной статистики, поэтому в отчётах ВОЗ ситуация в Белоруссии представлена невероятно оптимистично: ни одного нового случая заражения за последние дни, ни одного смертельного исхода от COVID-19.

На самом деле новые данные у чиновников постсоветской республики есть: ежесуточно к утру все белорусские медучреждения подают в министерство свежую и подробную статистику. В социальных сетях задаются вопросами, по каким причинам происходит сокрытие информации.

ВОЗ рекомендовала властям Белоруссии оперативно информировать общественность о реальной ситуации. Однако министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, как и Александр Лукашенко, предпочитают скрывать от сограждан реальное положение дел и не исполнять рекомендации специалистов.