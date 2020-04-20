Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM В Свердловской области разыскивается пропавший безвести житель Кургана 1983 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Мужчина пропал из дома ещё в феврале 2017 года. В последний раз его видели 16 апреля 2017 года на автотрассе, когда он пешком двигался в сторону Перми на территории Ачитского района.

Приметы разыскиваемого: рост 175 см, голубые глаза волосы светло-русые. У мужчины на руках, груди и спине татуировки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться и сообщить информацию в правоохранительные органы.