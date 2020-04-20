Буйнакский район, Дагестан, , 15:08 — REGNUM Жители двух сел Буйнакского района Дагестана остались без газа из-за дорожной аварии. В зоне отключения оказались более 4 тыс. абонентов, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе МЧС России по республике.

Авария произошла примерно в 13:00 в районе села Буглен Буйнакского района. Автомобиль врезался в надземный газопровод высокого давления, из-за чего произошел частичный разрыв сварного шва. Возгорания на месте проишествия не произошло.

«Авария локализована закрытием задвижки. Всего в зону отключения попали 4295 абонентов в двух населенных пунктах — Нижнее Казанище и Буглен», — сказано в сообщении.

В настоящее время специалисты газовой службы ведут аварийно-восстановительные работы. Завершить их планируется сегодня к 18:00.