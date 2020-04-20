Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 15:02 — REGNUM Большинство выявленных новых случаев коронавируса в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области — у медиков Центральной районной больницы. Об этом сообщает администрация района.

Гаврилов-Ямская ЦРБ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки Гаврилов-Ямский район показал самый большой прирост инфицированных среди всех муниципальных образований области — 12 случаев.

«Большая часть заболевших — медики, которые контактировали с ранее выявленными носителями вируса COVID-19 и уже давно находятся на самоизоляции. Практически у всех заболевание протекает в легкой форме с симптомами ОРВИ. Таким образом, количество заболевших коронавирусом на 20 апреля 2020 года в Гаврилов-Ямском районе составляет 31 человек», — сообщили в администрации района.

Сейчас в больнице закрыто большинство отделений. Другим очагом остается село Шопша, где вирус выявлен в одной из семей, которая находятся на самоизоляции. Власти говорят, что режим соблюдается.

«В этом существенную помощь оказывают соседи, а также родственники, которые приносят продукты. Администрация поселения помогла решить проблему с обеспечением питьевой водой, которая доставляется с одного из колодцев. Все емкости с водой, как и пакеты с продуктами, во избежание контактов, оставляются перед входной дверью», — рассказал глава Шопшинского поселения Александр Зинзиков.

Власти проводят дезинфекцию, а также патрулируют улицы, призывая жителей оставаться дома.

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