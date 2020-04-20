Гаврилов-Ям, Ярославская область, 20 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Большинство выявленных новых случаев коронавируса в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области — у медиков Центральной районной больницы. Об этом сообщает администрация района.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки Гаврилов-Ямский район показал самый большой прирост инфицированных среди всех муниципальных образований области — 12 случаев.
Сейчас в больнице закрыто большинство отделений. Другим очагом остается село Шопша, где вирус выявлен в одной из семей, которая находятся на самоизоляции. Власти говорят, что режим соблюдается.
Власти проводят дезинфекцию, а также патрулируют улицы, призывая жителей оставаться дома.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области выявлено ещё 24 инфицированных коронавирусом