Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге двое 19-летних студентов вуза, переодевшись в форму полицейского и медицинского работника, ходили по домам с предложением продезинфицировать квартиры от коронавирусной инфекции. Об это 20 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге с поличным задержаны два студента одного из петербургских вузов, которые переодевшись в форму полицейского и медицинского работника, в период пандемии коронавируса, ходили по квартирам домов и предлагали местным жителям продезинфицировать квартиру за три тысячи рублей.

Поймать злоумышленников удалось благодаря бдительности одного из горожан, к которому те пришли. Как сообщает петербургская полиция, 17 апреля молодые люди позвонили в дверь одной из квартир дома 33 по улице Композиторов Выборгского района. Открыли им 30-летний петербуржец, который заподозрил что-то неладное. После того, как молодые люди предложили свои услугу, он вызвал настоящих полицейских.

«Полицейские незамедлительно отреагировали на сообщение и прибыли по указанному адресу, задержав подозреваемых», — уточнили в ведомстве.

Задержанными оказались студенты одного из петербургских вузов, обоим 19 лет. По оперативной информации, молодые люди приобрели форму медработника и полицейского в интернет-магазине. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. А сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Сами же молодые люди объяснить, что за услуги они предлагали и что на итог хотели получить, полицейским не смогли. По словам одного из задержанных, никакой определенной цели или задачи у них не было, также они не продумали план действий.

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