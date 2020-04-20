Херсон, Украина, , 14:57 — REGNUM В Херсоне неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание еврейской общины. Об этом сообщили 20 апреля в пресс-службе Национальной полиции области.

«Заявитель рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджёг бутылку с горючей жидкостью, бросил её на порог здания иудейской религиозной общины… и скрылся», — рассказали в полиции.

По счастливой случайности пожара не произошло, поскольку вещество не разгорелось. Полиция посетила место происшествия, собрала доказательства и ищет подозреваемого.

«Сегодня ночью в Херсоне праздновали день рождения Гитлера (главы Третьего рейха Адольфа Гитлера — ИА REGNUM) и попытались сжечь синагогу», — написал популярный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий на своём telegram-канале.

Он уверен, что злоумышленников в очередной раз «не найдут», поскольку на Украине правоохранительным органам фактически запрещено привлекать к ответственности радикалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове прошла филателистическая выставка, посвящённая дивизии СС «Галичина», участники которой давали присягу на верность Адольфу Гитлеру.

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