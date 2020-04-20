Херсон, Украина, 20 апреля 2020, 14:57 — REGNUM В Херсоне неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание еврейской общины. Об этом сообщили 20 апреля в пресс-службе Национальной полиции области.
По счастливой случайности пожара не произошло, поскольку вещество не разгорелось. Полиция посетила место происшествия, собрала доказательства и ищет подозреваемого.
Он уверен, что злоумышленников в очередной раз «не найдут», поскольку на Украине правоохранительным органам фактически запрещено привлекать к ответственности радикалов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове прошла филателистическая выставка, посвящённая дивизии СС «Галичина», участники которой давали присягу на верность Адольфу Гитлеру.
Читайте также: На Украине проходит выставка марок, посвящённых дивизии СС «Галичина»
Читайте развитие сюжета: Депутат Рады потребовал от МВД разобраться с попыткой поджога синагоги