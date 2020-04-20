Чита, , 14:46 — REGNUM Халатность, которую проявили должностные лица, отвечающие за сохранность лесных угодий в Забайкальском крае, привела к тому, что пожар площадью 10 га, возникшей 11 апреля в квартале № 367 Усуглинского участкового лесничества, охватил территорию в 3,8 тыс. га. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил помощник прокурора Тунгокоченского района Юлия Чернобук.

Так начинался пожар в квартале № 367 Усуглинского участкового лесничества Прокуратура Забайкальского края

Пожар в квартале № 367 Усуглинского участкового лесничества Прокуратура Забайкальского края

Выездная проверка показала, что почти неделю возгоранием кто не занимался. Затем к тушению огня приступили пятеро человек, но, при этом, в сведениях о лесных пожарах, составляемых диспетчерской службой, были заявлены недостоверные данные о силах и средствах, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации.

Впрочем, судя по всему, наказанием за бездействие станет лишь привлечение руководителя районной диспетчерской службы к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ («Непредставление сведений (информации»), а руководителя тушения пожара привлекут по ст. 20.6 КоАП РФ («Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье уверенно вышло в лидеры по количеству и масштабам лесных пожаров, начавшихся в России весной 2020 г.

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