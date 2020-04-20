Кызыл, , 14:39 — REGNUM В столице Тувы Кызыле вынесли приговор нерадивой матери, которая оставила своего новорожденного ребёнка во дворе дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

В суде было установлено, что взяв с собой младенца, женщина распивала спиртные напитки со своей подругой на берегу Енисея. Когда алкоголь закончился, подруги пошли в сторону ближайших домов. Во дворе одного из них пьяная женщина бросила ребёнка и скрылась.

Её привлекли к уголовной ответственности за то, что она злонамеренно оставила малолетнего без помощи, в опасном для жизни или здоровья состояние. Выяснилось, что она уже была судима за за неисполнение родительских обязанностей.

В результате суд признал женщину виновной и приговорил её к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10%.

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