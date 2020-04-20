Уфа, , 15:16 — REGNUM За 10 дней на портале «Работа России» зарегистрировалось десять тысяч жителей Башкирии. Об этом 20 апреля сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова на оперативном заседании в правительстве республики.

По ее словам, с 9 апреля начали действовать временные правила регистрации безработных на этом портале в онлайн режиме. По ее прогнозу, к 1 мая в Башкирии будет на десять тысяч безработных больше, чем было.

На 17 апреля численность работников, предполагаемых к увольнению составило 3222 человека, то есть на 787 человек больше по отношении к предыдущей неделе.

В режиме удаленной работы и простоя сейчас находится 99 тысяч человек.