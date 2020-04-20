Усолье, , 12:46 — REGNUM В Пермском крае из-за оползня пострадали три дома. За один день, 19 апреля, в поселке Верхние Новинки Усольского района из-за схода грунта повреждены три дома, сообщает портал 59.RU.

Фотографии и видео, где запечатлены последствия оползня, опубликованы в соцсетях. По данным СМИ, из одного дома женщина едва успела выскочить во время происшествия. Пермячка не пострадала.

Один дом унесло в сторону реки, один дом упал в овраг, третий стоит на краю обрыва. Два дома пустовали, дачники еще не приехали.

Местные жители говорят, что ранее проблем с почвой не возникало. Река Кама находится в километре от населенного пунтка.