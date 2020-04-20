Курган, , 12:38 — REGNUM В Кургане врачи скорой помощи отказывались помогать человеку, лежащему возле крыльца больницы. Жительница столицы Зауралья сняла вопиющий факт на видео, сообщает портал 45.ru.

Видео сделано 17 апреля. Курганка записала кадры не только с лежащим и вздрагивающим мужчиной возле медучреждения, но и реакцию персонала больницы скорой помощи на её просьбу помочь лежачему и упрёк «вы же врачи!».

Врачи просят женщину «не истерить», заявляя, что мужчина пьян. В департаменте здравоохранения Курганской области подтвердили слова медиков, заявив, что при попытках завести пациента в здание и оказать ему первую помощь «мужчина агрессивно отзывался о медицинских работниках, отказывался от помощи».

«Сотрудниками больницы был вызван наряд полиции. Нарушитель общественного порядка был доставлен в отделение. За повторным оказанием медицинской помощи мужчина не обращался», — подытожили в департаменте.