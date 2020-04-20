Посёлок Усть-Ордынский, Иркутская область, , 12:41 — REGNUM Строения этнопарка «Золотая Орда» близ поселка Усть-Ордынский уничтожены огнём. Об этом сообщает 20 апреля портал Irk.ru.

Пожар в этнопарке начался около 16 часов по местному времени (около 11 часов мск). Пожарные прибыли на место, когда пламя полностью охватило две юрты, навес и деревянное административное здание. Работники парка успели покинуть помещения, пострадавших нет.

Около часа потребовалось на ликвидацию пожара. Площадь возгорания составила 430 квадратных метров.

Этнопарк «Золотая Орда» находится на 72-м километре Качугского тракта, он знакомит посетителей с этнокультурной самобытностью коренного населения региона.