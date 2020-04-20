Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины с подозрением на инфекционное заболевание, напавшего во время госпитализации с ножом на сотрудника полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

На данный момент проводится допрос свидетелей, а также назначена экспертиза, которая позволит установить степень тяжести полученных старшим участковым уполномоченным полиции травм.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 18 апреля в доме по улице Волгоградской. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнять законные требования сотрудников Роспортебнадзора и проследовать в больницу. Для охраны общественного порядка был вызван участковый, на которого гражданин набросился с ножом, причинив сотруднику правоохранительных органов ранение.

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