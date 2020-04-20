* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 12:23 — REGNUM Вооруженные силы Ирака нанесли воздушный удар по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 20 апреля сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, спецоперация прошла в сельской местности провинции Салахуддин, в ходе удара была ликвидирована целая группа террористов. Точное число уничтоженных бандитов не уточняется.

Напомним, несмотря на то, что представители властей Ирака еще в декабре 2017 года заявляли о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бандформирования по-прежнему сохраняют боеспособность.

Террористы, как правило, скрываются в труднодоступных регионах страны, где создают свои укрытия, используя удобный природный ландшафт.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.