Тбилиси, , 12:15 — REGNUM За случайное убийство женщины, которое произошло 19 апреля в Тбилиси, задержан сотрудник полиции С.Г., сообщила 20 апреля прокуратура Грузии. По информации прокуратуры, обвиняемый был установлен и задержан в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных прокуратурой Тбилиси вместе с МВД.

«Сотрудник министерства внутренних дел С.Г., будучи в нетрезвом состоянии, с балкона собственного дома произвел безадресный выстрел из огнестрельного оружия. Выпущенная пуля попала в голову проживающей в соседнем корпусе Т.А., в результате чего она скончалась. Учитывая, что преступление могло быть совершено сотрудником министерства внутренних дел, на начальном этапе расследования уголовное дело было передано на расследование следственной части прокуратуры Тбилиси», — говорится в сообщении прокуратуры.

В рамках следственных мероприятий было осмотрено место происшествия и произведен обыск в квартире подозреваемого. При обыске из квартиры сотрудника полиции были изъяты патроны и огнестрельное оружие. Образцы отправлены на экспертизу.

С.Г. задержан в качестве обвиняемого по статье 116-й УК Грузии, о причинении смерти по неосторожности, что грозит ему лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.

Убийство произошло на проспекте Важа-Пшавела в Тбилиси 19 апреля. Как выяснили грузинские СМИ, убитая Тамуна Антелава была матерью известной грузинской певицы Тики Махалдиани.