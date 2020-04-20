Углич, Ярославская область, , 12:07 — REGNUM В Ярославской области суд направил на принудительный карантин двух жителей, которые контактировали с больным COVID-19. Об этом сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общежитие в Угличе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 30 жильцов общежития были направлены в Ярославль на обсервацию после контакта с заболевшим. Однако не все жители согласились ложиться в больницу.

«Угличский районный суд удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора по принудительному направлению на 14-дневный карантин в обсервацию двух жителей Углича, проживающих в общежитии и имевших непосредственный контакт с больным коронавирусом. Ранее они отказались это сделать. Решение об изоляции всех жителей общежития было принято в конце прошлой недели, когда поступила информация, что у одного из жильцов диагностирован COVID-19. Поскольку здание имеет общие коридоры, кухню и санузлы, потенциально каждый из проживающих в общежитии мог был подвергнут заражению. Именно поэтому они были срочно транспортированы в обсервацию в город Ярославль под наблюдение медиков», — сообщили в региональном штабе.

Сейчас в Угличе заражение коронавирусом подтверждено у двоих человек.

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