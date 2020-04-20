Кутаиси, Грузия, , 12:06 — REGNUM Конфликт с применением холодного оружия произошел в Западной Грузии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 апреля в селе Кведа Чхороцку в крае Самегрело — Верхняя Сванетия. Следователи считают, что мужчина 1984 года рождения во время ссоры нанес ранение другу, а затем своей сестре.

Раненого мужчину отвезли в местную больницу, но там решили перевезти его в Кутаиси. Девушке госпитализация не потребовалась. По данным МВД, жизнь обоих пострадавших вне опасности. Задержанного обвиняют по статье «Причинение серьезного ущерба здоровью двух и более лиц».

Напомним, 19 апреля в Тбилиси была через окно застрелена женщина в своей квартире. О задержании подозреваемых не сообщалось.