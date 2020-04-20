Москва, , 11:58 — REGNUM Росздравнадзор проведёт проверку качества оказания медицинской помощи пациентке, которая умерла в Москве. Об этом 20 апреля сообщается на сайте ведомства.

«В связи с распространенной в СМИ информацией о смерти женщины, выписанной из столичной городской больницы после лечения от пневмонии, территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку медучреждения, в котором оказывалась медицинская помощь пациентке», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в районе Марфино 48-летняя женщина 19 апреля умерла на лавочке возле подъезда. Её госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, а когда диагноз не подтвердился, её выписали и привезли обратно домой. В квартиру женщина зайти не смогла, поскольку родственники не ответили вовремя на звонок. Поэтому пациентку оставили на лавочке возле закрытой двери подъезда и уехали.

Вскоре мёртвое тело женщины обнаружили прохожие. Ранее инцидент прокомментировали в департаменте здравоохранения Москвы. Также поверку по факту смерти женщины, тело которой было обнаружено на лавочке, начали следователи в Москве.

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