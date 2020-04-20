Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов был ранен ножом во время госпитализации гражданина с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Глава пресс-службы свердловского полицейского главка подчеркнул, что мужчина отказался выполнять законные требования и не хотел ехать в больницу, после чего повёл себя неадекватно.
По его данным, полицейский ранен в предплечье. На место инцидента прибыла группа быстрого реагирования, которая в итоге доставила дебошира до машины медиков.
По факту нападения на сотрудника полиции проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.