Пекин, , 11:48 — REGNUM В Китае полицейские задержали восемь человек после того, как на стройке на участке для отвала грунта в провинции Хэнань нашли тела четырех детей. Об этом 20 апреля сообщает Синьхуа.

Отмечается, что тела детей от шести до десяти лет были обнаружены погребенными под грунтом.

По данным следствия, дети пробрались на стройку через сломанное ограждение.

Сотрудники полиции задержали управляющих строительным объектом и водителя экскаватора.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Якутии на стройке девятиэтажного жилого дома в городе Мирном обнаружили погибшего мальчика. Возбуждено уголовное дело.

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