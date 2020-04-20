Уфа, , 11:46 — REGNUM Мужчина пострадал во время пожара в квартире 9-этажного дома в Уфе. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел на шестом этаже многоквартирного дома по улице Ферина.

Отмечается, что вскрыв входную дверь горящей квартиры, спасатели нашли на полу в коридоре мужчину 1968 года рождения, которому срочно оказали помощь. Пострадавший был госпитализирован.

Кроме этого, из дома огнеборцы вывели 15 местных жителей. Они локализовали пожар на площади 12 кв. метров.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.