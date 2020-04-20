с. Павлиш, , 11:39 — REGNUM В Кировоградской области Украины, в посёлке Павлиш легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщила пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Столкнулись грузовой автомобиль «DAF» и автомобиль «Таврия», в результате чего погибли четыре человека, которые находились в легковом автомобиле», — сказано в сообщении.

Спасателям пришлось применить специальные инструменты для извлечения тел погибших из остатков легкового автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. Погибли три человека.

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