Стокгольм, , 20:13 — REGNUM Согласно последнему отчету о ситуации в Стокгольмском регионе, около 16% пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция COVID-19 в столичном регионе Швеции, скончались. Таким образом, смерть от коронавируса настигла каждого шестого пациента с диагнозом COVID-19. Об этом 19 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

По данным журналистов издания, число зарегистрированных смертей от COVID-19 в Стокгольме увеличилось до 921 человека за последние 24 часа, в то время как общее количество подтвержденных случаев инфицирования людей в столице Швеции в настоящее время достигло 5826. Фактически это означает, что к настоящему времени умер каждый шестой пациент, у которого медики подтвердили заболевание COVID-19.

Напомним, что в Швеции, люди, которые нуждаются в медицинской помощи, в основном проходят тестирование на коронавирус. В последнее время такое тестирование, по данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, было расширено. Тем не менее точная доля умерших пациентов на одного инфицированного коронавирусом до сих пор неясна во всем мире, поскольку ни в одной стране не проводилось массового тестирования с применением новых тестов на антитела.