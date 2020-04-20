Нижние Серги, Свердловская область, , 11:01 — REGNUM В Нижних Сергах вынесен приговор в отношении ранее судимого гражданина, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, преступление произошло в декабре 2018 года. Обвиняемый 10 декабря продал жительнице Михайловска наркотик, который у неё изъяли сотрудники полиции в ходе досмотра.

Мужчина признан виновным и приговорён путём сложения наказания к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Отметим, что в апреле 2019 года гражданин уже был приговорён к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии за незаконный сбыт наркотиков.