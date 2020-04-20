Приштина, , 11:02 — REGNUM Накануне православного праздника Пасхи, который отмечался 19 апреля, неизвестные подожгли самую древнюю мечеть Муниципалитета Дренас в деревне Вербоц.

19 апреля глава исламской общины страны муфтий Наим Тернава посетил место происшествия. Тернава заявил, что сгоревшая мечеть, построенная в 1566 году, обладала исключительной исторической ценностью для Косово, и потребовал представить поджигателей перед лицом правосудия.

Мустий Вербоца Дритон Кастрати сообщил, что поджог произошел в пятницу 17 апреля, сразу же после пятничной молитвы. Построенная поблизости от старой мечети новая мечеть почти не пострадала, если не считать нескольких разбитых стекол.

Поджог произошел всего за несколько дней до начала священного для мусульман месяца Рамадана, который начнется 23 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Косово поздравил православных с праздником Пасхи