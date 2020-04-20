Приштина, , 10:52 — REGNUM Количество новых заражений коронавирусом в Косово составило за прошедшие сутки 51 человек. Об этом говорят данные Национального института общественного здравоохранения в Приштине, передает Dnevni avaz.

За сутки в Косово 9 пациентов выздоровели и выписаны из медучреждений. Таким образом, с начала эпидемии 109 человек избавились от инфекции.

Из 295 проведенных тестов, были получены положительные результаты у 49 пациентов. С начала пандемии в Косово зафиксировано 12 умерших в результате заражения.

Как 20 апреля сообщало ИА REGNUM, оппозиция возмутилась тем, что правительство приняло 1000 тестов на коронавирус в дар от Сербии, а также разрешила сербским институтам применять меры по борьбе с коронавирусом на севере Косово.

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