Ярославль, 20 апреля 2020, 10:51 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки количество заражённых новой коронавирусной инфекцией выросло на 27 человек. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Общее число инфицированных за все время составило 144 человека, из них выздоровели 12 человек. Наибольший прирост дал Гаврилов-Ямский район, там за сутки число зараженных увеличилось с 19 до 31 человека. В Ярославле добавилось лишь восемь зараженных (всего 53).
На лечении находятся 132 пациента.
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