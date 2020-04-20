Ярославль, , 10:51 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки количество заражённых новой коронавирусной инфекцией выросло на 27 человек. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Гаврилов-Ямская больница Gavrilov-yam.zdrav76.ru

Общее число инфицированных за все время составило 144 человека, из них выздоровели 12 человек. Наибольший прирост дал Гаврилов-Ямский район, там за сутки число зараженных увеличилось с 19 до 31 человека. В Ярославле добавилось лишь восемь зараженных (всего 53).

На лечении находятся 132 пациента.

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