Нижние Серги, Свердловская область, , 10:36 — REGNUM В Нижних Сергах (Свердловская область) оказались напуганы возможным появлением медведей. Об этом сообщают жители города.

Как передаёт ЕАН, горожане обсуждают: медведя якобы видели около реки, на самом конце улицы Жукова. Рядом с тем местом находятся частные дома и прогулочная зона.

«Возмущает, что местные власти ничего не делают», — сказал один из жителей.

Мужчина предупреждает: если медведь перейдёт через ближайшую горку, то вскоре он выйдет к школам и дворцу культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области усилилась активность клещей. Взрослым сейчас не делают прививку от клещевого энцефалита из-за пандемии коронавируса.

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